Двое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков в Идлибе

Фото: syria.mil.ru

В идлибской зоне деэскалации боевики напали на позиции правительственной армии, двое сирийских военных погибли, один ранен. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В южной части идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб. <...> Погибли двое сирийских военнослужащих, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сирийским войскам удалось ликвидировать двух боевиков.

Ранее Израиль и Сирия обвинили друг друга в ракетных атаках. Израильская армия заявила, что противник использовал ракету против южного Негева. «В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по вспомогательным батареям систем класса «земля — воздух» в Сирии», — уточнили в Израиле. Сирийская сторона отметила, что противник обстрелял ракетами окрестности Дамаска, ранены четыре солдата и причинен материальный ущерб.