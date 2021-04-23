Суд оштрафовал координатора «Открытой России» после форума оппозиции

Татьяна Усманова (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Измайловский районный суд в Москве оштрафовал координатора «Открытой России» Татьяну Усманову на 150 тыс. руб. после форума организации «Объединенные демократы», на котором в марте задержали около 200 человек. Об этом РБК сообщили в суде.

«Постановлением суда вынесен административный штраф в размере 150 тысяч рублей. Было совершено нарушение ст. 6.3. ч. 2 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время карантина)», — сказали в суде.

Это подтвердила и сама Усманова на своей странице в Facebook.

«Суд назначил мне 150 тыс. руб. штрафа из-за якобы нарушенных коронавирусных норм на «Форуме объединенных демократов» в Измайлово», — написала Усманова.