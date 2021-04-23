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Суд оштрафовал координатора «Открытой России» после форума оппозиции

Татьяна Усманова
Татьяна Усманова (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Измайловский районный суд в Москве оштрафовал координатора «Открытой России» Татьяну Усманову на 150 тыс. руб. после форума организации «Объединенные демократы», на котором в марте задержали около 200 человек. Об этом РБК сообщили в суде.

«Постановлением суда вынесен административный штраф в размере 150 тысяч рублей. Было совершено нарушение ст. 6.3. ч. 2 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время карантина)», — сказали в суде.

Это подтвердила и сама Усманова на своей странице в Facebook.

«Суд назначил мне 150 тыс. руб. штрафа из-за якобы нарушенных коронавирусных норм на «Форуме объединенных демократов» в Измайлово», — написала Усманова.

Кремль объяснил задержания на форуме оппозиционеров в Москве
Политика
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Форум объединенных демократов» планировали провести в Москве 13 и 14 марта. В нем принимали участие муниципальные депутаты, а также другие политики и общественные деятели. «Объединенные демократы» — совместный проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасии Бураковой. Организатором форума выступил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Однако 13 марта полиция разогнала мероприятие. МВД сообщало о задержании примерно 200 человек. Ведомство вменило участникам нарушение санитарно-эпидемиологических норм, действующих в Москве в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, нескольким людям предъявили ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной).

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Источник РБК тогда сообщал, что решение о разгоне форума принимала ФСБ. По словам другого собеседника, в мэрии Москвы указывали, что ответственность за разгон форума забрали у столичных властей и передали федеральным.

суд штраф «Открытая Россия» форум новости
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