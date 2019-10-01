Кремль ответил на слова о бессмысленности российской базы в Белоруссии

Кремль ответил на слова о бессмысленности российской базы в Белоруссии

Россия и Белоруссия остаются связаны союзническими обязательствами, но разговор о размещении военной базы Москва и Минск пока не ведут, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так в Кремле ответили на слова главы белорусского МИДа Владимира Макея, который назвал гипотетическое появление российской базы на территории Белоруссии «бессмысленным».

«Между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется», — пояснил Песков ситуацию с базой.

В интервью РБК Макей объяснял, что с учетом развития современных военных технологий появление российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет практического смысла. «Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — объяснил он.

Макей отметил, что появление такого военного объекта на территории страны не способствовало бы укреплению безопасности в регионе.