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Политика ,  
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МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии нет никакого смысла, поэтому в повестке российско-белорусских отношений этот вопрос не стоит, заявил в интервью РБК глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Об этом в интервью РБК сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Кроме того, по его словам, сегодня этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит. «С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе», — отметил министр.

Полную версию интервью с Владимиром Макеем читайте на сайте РБК в 8:00

На уточняющий вопрос РБК, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, он ответил: «Никогда в Беларуси не будет принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил». «Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип», — добавил он.

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.

Политика
Лукашенко отказался от создания российской военной базы в Белоруссии

О том, что возможность размещения российской базы в Белоруссии рассматривалась несколько лет назад стало известно из СМИ. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал «шумиху» в СМИ вокруг этой темы политической.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, интеграция, Минск, Владимир Макей, Александр Лукашенко
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