Кремль назвал условие для нормализации отношений с США

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Обоюдная политическая воля президентов России и США являются главным условием для нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Президент Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на слова со стороны США о готовности вести диалог с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, «декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами».

По словам пресс-секретаря президента, эти «конкретные дела» США сейчас вредят двусторонним отношениям.

Он добавил, что со стороны Москвы не было сделано ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям.