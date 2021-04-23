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Высылки дипломатов ,  
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Кремль назвал условие для нормализации отношений с США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Обоюдная политическая воля президентов России и США являются главным условием для нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Президент Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на слова со стороны США о готовности вести диалог с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, «декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами».

По словам пресс-секретаря президента, эти «конкретные дела» США сейчас вредят двусторонним отношениям.

Он добавил, что со стороны Москвы не было сделано ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям.

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Отношения двух стран обострились после интервью с президентом США Джо Байденом, где тот утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он убийцей президента России Владимира Путина. После этого российский посол Анатолий Антонов покинул США, отбыв в Москву «для консультаций».

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15 апреля США ввели новые ограничения против России, в числе которых — дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Причинами для введения санкций Вашингтон назвал попытки России повлиять на выборы в США, а также причастность к хакерским атакам на объекты американской инфраструктуры. Москва свою причастность к этому отрицала.

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Позже власти США также объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны, а в российском МИДе рекомендовали послу США в России Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, он уехал из Москвы 22 апреля.

Дмитрий Песков ранее говорил, что отношения России и США сейчас находятся в низшей точке. По его мнению, возвращение послов России и США в Вашингтон и Москву может стать целесообразным после консультаций.

Дмитрий Песков США Россия президенты Кремль
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