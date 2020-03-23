У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года

Что предполагает базовый сценарий

В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО 2 . При этом накопленное снижение выбросов составит 80‒81 млрд т, или около 8% глобального углеродного бюджета (допустимое количество углекислого газа, которое может попасть в атмосферу и при этом не вызовет повышения температуры более чем на 2 градуса).

В этом сценарии Минэкономразвития предлагает следующие меры.

Массово внедрять энергосберегающие технологии в энергетике, промышленности и зданиях, на транспорте, снизить потери энергии.

Нарастить объемы переработки отходов, рекультивировать крупнейшие полигоны, утилизировать метан.

Стимулировать производство и использование продукции с высоким классом энергоэффективности.

Усилить охрану лесов от пожаров и вредителей, сократить сплошные рубки, включить в национальный кадастр леса, которые выросли на заброшенных сельскохозяйственных землях (сейчас землевладельцы вынуждены их уничтожать), и т.д.

Пока промышленность занимается энергосбережением неохотно: в 2018 году отечественные компании потратили на эти цели 44 млрд руб. при расходах на энергоресурсы 8,5 трлн руб., следует из стратегии. Обостряется и ситуация с лесами: площадь сплошных рубок устойчиво превышает площадь лесов, на которых происходит лесовосстановление, все больше леса погибает из-за пожаров, говорится в документе.

Чем отличается интенсивный сценарий

При интенсивном сценарии Россия снизит выбросы на 36% уже к 2030 году, а к 2050 году сократит их на 48%, до 1,6 млрд т эквивалента CO 2 . Углеводородная нейтральность (нулевые нетто-выбросы парниковых газов) будет достигнута к 2100 году. При этом Россия внесет самый значимый вклад в ограничение роста глобальной приземной температуры уровнем 1,5°С, а накопленное снижение выбросов составит 90 млрд т эквивалента СО 2 к 2050 году.

В интенсивном сценарии будут реализованы дополнительные меры.

Ценовое регулирование выбросов парниковых газов (налоги и сборы).

Создание национальной системы маркировки углеродоемких товаров и раскрытие потребителю информации о происхождения электроэнергии.

Создание стимулов для оснащения зданий солнечными коллекторами, фотопанелями и т.д.

Расширение ответственности производителей, введение утилизационных сборов, переквалификация части отходов во вторичные ресурсы.

Запрет сплошных рубок леса.

Как сокращают выбросы другие страны, города и компании Германия планирует к 2050 году сократить выбросы на 80‒95% от уровня 1990 года, Великобритания — на 80%, Япония, Франция и Канада — на 73‒78%. При этом в 2019 году Европейская комиссия объявила о планах скорректировать экономический курс ЕС для формирования в Европе углеродно-нейтрального пространства уже к 2050 году («зеленая сделка»). Для этого предложено создать инвестфонд и установить пограничный углеродный налог. Затраты на реализацию этого курса оцениваются в 1‒2% ВВП, говорится в климатической стратегии России. По оценке ООН, до 70% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на города. В связи с этим больше 100 городов объявили о намерении стать углеродно нейтральными к 2050 году. Некоторые хотят достичь цели раньше: Стокгольм — к 2040 году, Копенгаген — к 2025 году, а Ливерпуль — уже в этом году. Собственные цели по достижению нулевых выбросов к 2050 году принимают и крупные корпорации — Maersk, BP, Volkswagen; недавно об этом заявила и российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ.

Почему цели России ниже мировых

Цель России сократить выбросы на 48% к 2050 году в интенсивном сценарии нельзя назвать амбициозной, если сравнивать с целями стран-лидеров, говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников. По сути, сценарий предполагает сохранение уже достигнутого в России уровня выбросов. Нельзя исключать, что эта цель будет достигнута и без применения специальных мер — просто потому, что рост экономики окажется значительно ниже цифр, которые учитывало Минэкономразвития (2,6‒2,9% в год), говорит эксперт.

При этом, сокращая выбросы по сравнению с 1990 годом, Россия увеличит их по сравнению с уровнем 2017 года (взят за еще одну точку отсчета), следует из стратегии. Это объясняется резким падением производства и, соответственно, выбросов парниковых газов в 1990-е годы, последовавшим после распада СССР. В 2017 году объем выбросов в России был вдвое меньше, чем в 1990 году, говорит Мельников.

Возможно, регулятор считает, что риски сценария с достижением углеродной нейтральности к 2050 году перевешивают его позитивные эффекты, рассуждает эксперт. Цена выбросов в Европе достигает десятков евро за тонну, это серьезная дополнительная статья в издержках компаний, объясняет Мельников.

России все равно придется ввести сборы на углеродоемкую продукцию, когда они появятся в странах-импортерах, говорит Кокорин. Будет лучше, если предприятия заплатят в российский бюджет, а не в бюджеты других стран, объясняет он. Если еще в 2018 году под регулирование (налоги и сборы) попадало только 15% выбросов в мире, то к 2050 году эта цифра может вырасти до 50%, указывает Минэкономразвития в стратегии.

Россия могла бы принять гораздо более амбициозные цели по выбросам к 2030 году, если бы не плохая ситуация с лесами, говорит Кокорин, — леса стареют, и понижается поглощение углекислого газа, при этом производится огромное количество экологически и климатически неграмотных сплошных рубок при дефиците рубок ухода (уборка сухостоя и т.д.), которые снижают пожароопасность. В результате меры по повышению энергоэффективности и модернизации энергетики практически полностью нивелируются.

Предполагаемая цель 2030 года по снижению выбросов до 67% от уровня 1990 года (в базовом сценарии) — это шаг вперед по сравнению с предыдущим значением в размере 75% (эта цель была заявлена в 2018 году, когда Россия еще не ратифицировала Парижское соглашение), возражает представитель Минэкономразвития. Кроме того, Россия уже снизила выбросы на 41 млрд т эквивалента СО 2 и является абсолютным лидером по этому показателю. Фактически Россия задержала процесс глобального потепления почти на год, в то время как другие страны его, наоборот, ускоряли, заключает он.

Изменит ли обвал цен на нефть российские планы

При подготовке стратегии по климату Минэкономразвития учитывало макропараметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития России до 2036 года, говорит представитель министерства. В нем заложена цена на российскую нефть Urals $57,6 за баррель в 2019‒2024 годах, к 2036 году она ожидается на уровне $55,5 за баррель.

В начале марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, цена на нефть рухнула более чем на 30%, Urals 18 марта подешевела до менее $19 за баррель, но затем цены скорректировались. Министерство планирует актуализировать стратегию по мере изменения социально-экономического прогноза, утверждает представитель Минэкономразвития.

Регулирование выбросов в мире в первую очередь связано с озабоченностью мирового сообщества глобальной климатической угрозой, говорит Мельников. В связи с этим цена на нефть не выглядит определяющим фактором. При этом обвал нефтяных цен может несколько замедлить темпы развития энергоэффективности, особенно в транспортном секторе, заключает эксперт.