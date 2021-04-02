Кремль сообщил о получении приглашения Путину от Байдена на саммит в США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали», — сказал Песков.

Сейчас российская сторона пытается выяснить детали, «как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее». Выяснение происходит по дипломатическим каналам через посольство России в США и через американское посольство в Москве.

В конце марта Байден пригласил Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на переговоры, посвященные борьбе с изменением климата. Встреча должна состояться 22 апреля и продлиться два дня. В ней планируют участвовать представители более 40 стран, которые больше всего пострадали от глобального потепления.