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Кремль сообщил о получении приглашения Путину от Байдена на саммит в США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали», — сказал Песков.

Сейчас российская сторона пытается выяснить детали, «как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее». Выяснение происходит по дипломатическим каналам через посольство России в США и через американское посольство в Москве.

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Политика
Джо Байден

В конце марта Байден пригласил Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на переговоры, посвященные борьбе с изменением климата. Встреча должна состояться 22 апреля и продлиться два дня. В ней планируют участвовать представители более 40 стран, которые больше всего пострадали от глобального потепления.

Участники должны будут договориться о мерах, призванных снизить растущую среднюю температуру на планете. В том числе на саммите обсудят, какие меры и ресурсы государств и частного бизнеса потребуются, чтобы достигнуть нулевого уровня углеродных выбросов.

29 марта Песков заявил, что Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите. Пресс-секретарь также отметил, что не знает, дошло ли до Кремля приглашение.

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Байден после инаугурации в январе отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа, в частности, заблокировал выход США из Парижского соглашения о климате 2015 года, которое предусматривает сокращение углеродных выбросов. В феврале госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о повторном присоединении страны к этому договору.

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