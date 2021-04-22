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Госдума переназначила Москалькову уполномоченной по правам человека

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: duma.gov.ru)

Татьяну Москалькову переизбрали на должность уполномоченной по правам человека в России еще на пять лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Государственная дума приняла на пленарном заседании решение о назначении Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Москальковой внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин, он сделал это после встречи с Москальковой, где она представляла президенту ежегодный доклад.

Претендентом на пост уполномоченного по правам человека был также первый зампредседателя комитета Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, которого выдвинула фракция ЛДПР.

По результатам тайного голосования кандидатура Москальковой набрала 367 голосов.

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На первый срок в качестве омбудсмена Дума утвердила Москалькову в апреле 2016 года, на этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая стала главой Центральной избирательной комиссии. До этого Москалькова была депутатом от «Справедливой России» и имела чин генерал-майора милиции.

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На посту уполномоченной по правам человека Москалькова выступала за возбуждение уголовного дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. «Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину в этой ситуации», — сказала она.

Позднее, после сообщений адвокатов оппозиционера об ухудшении его состояния в тюрьме, Москалькова говорила, что не видит необходимости в лечении Навального вне колонии. Она утверждала, что условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствуют международным стандартам, диагноз, который ему поставили медики, «характерен для многих мужчин его возраста и образа жизни», а фактов применения к нему жестокого и грубого обращения не было выявлено.

В июне 2020 года Москалькова говорила, что одиночное пикетирование нельзя приравнивать к митингу даже в условиях эпидемии коронавируса. «Здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг», — заявила она после встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Татьяна Москалькова Госдума переизбрание уполномоченный по правам человека
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