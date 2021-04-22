Госдума переназначила Москалькову уполномоченной по правам человека

Татьяна Москалькова (Фото: duma.gov.ru)

Татьяну Москалькову переизбрали на должность уполномоченной по правам человека в России еще на пять лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Государственная дума приняла на пленарном заседании решение о назначении Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Москальковой внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин, он сделал это после встречи с Москальковой, где она представляла президенту ежегодный доклад.

Претендентом на пост уполномоченного по правам человека был также первый зампредседателя комитета Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, которого выдвинула фракция ЛДПР.

По результатам тайного голосования кандидатура Москальковой набрала 367 голосов.