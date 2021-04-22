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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване задержали приковавших себя из-за Пашиняна активистов

В Ереване полиция задержала приковавших себя к воротам здания правительства активистов движения «Азатагрум» («Освобождение»), которые выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Новости Армения».

Сегодня утром группа активистов приковала себя наручниками и цепями к воротам здания правительства, чтобы Никол Пашинян не смог пройти внутрь.
Местная полиция начала разрезать наручники болгаркой и задерживать активистов.

Видео: Yerevan․Today Rus/Telegram
Видео: Yerevan․Today Rus/Telegram
Video

«Мы против Никола Пашиняна, он должен подать в отставку. Мы считаем, что наша страна и правительство достойны лучшего. Мы не допустим, чтобы он вошел в здание. Мы не допустим, чтобы такой турок, как он, 24 апреля пошел в Цицернакаберд, осквернил мемориал своим присутствием», — приводит издание слова одного из активистов.

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Ежегодно 24 апреля армяне отмечают годовщину Великого геноцида 1915 года. Речь идет о геноциде армян в Османской империи. По разным данным, число его жертв — от 200 тыс. до 1,5 млн. человек. Во время годовщины власти обычно возлагают цветы к мемориалу памяти жертв Цицернакаберд.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян прибыл в столицу области Сюник, город Капан, где провел совещание с местными руководителями. К его приезду к зданию областной администрации Сюника были стянуты военные силы и сотрудники СНБ, которые удерживали протестующих и не давали им близко подойти к зданию. Пришедшие к местной администрации активисты скандировали «Никол предатель». Накануне Никол Пашинян посетил города Мегри и Агарак, где жители также неодобрительно встретили его: они свистели и выкрикивали оскорбления в сторону премьер-министра.

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Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ереван Армения Никол Пашинян
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