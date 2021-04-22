В Ереване задержали приковавших себя из-за Пашиняна активистов

В Ереване полиция задержала приковавших себя к воротам здания правительства активистов движения «Азатагрум» («Освобождение»), которые выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Новости Армения».

Сегодня утром группа активистов приковала себя наручниками и цепями к воротам здания правительства, чтобы Никол Пашинян не смог пройти внутрь.

Местная полиция начала разрезать наручники болгаркой и задерживать активистов.

Видео: Yerevan․Today Rus/Telegram

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«Мы против Никола Пашиняна, он должен подать в отставку. Мы считаем, что наша страна и правительство достойны лучшего. Мы не допустим, чтобы он вошел в здание. Мы не допустим, чтобы такой турок, как он, 24 апреля пошел в Цицернакаберд, осквернил мемориал своим присутствием», — приводит издание слова одного из активистов.