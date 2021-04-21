Пашинян после заявлений Алиева обвинил Баку в попытке сорвать соглашения

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании Зангезурского коридора независимо от желания Еревана нацелены на срыв договоренностей по разблокировке региональных коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании в Сюникской области, сообщается на сайте правительства.

«Руководство Азербайджана подобными провокационными заявлениями просто хочет сорвать процесс, то есть хочет выйти из договоренностей, обострить ситуацию в регионе, чтобы продолжить политику блокады Армении», — сказал Пашинян.

20 апреля Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению сказал, что в Баку добьется создания Зангезурского коридора независимо от желания Еревана. «Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет Армения или нет», — сказал он. По словам азербайджанского лидера, если Армения захочет этого, вопрос будет легче решить, а если не захочет — азербайджанская сторона готова будет решить его силой.

В ответ на слова Алиева пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян

сказала, что подобные фразы наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности и раскрывают ложный характер заявлений Азербайджана о мире и примирении.