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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян после заявлений Алиева обвинил Баку в попытке сорвать соглашения

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании Зангезурского коридора независимо от желания Еревана нацелены на срыв договоренностей по разблокировке региональных коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании в Сюникской области, сообщается на сайте правительства.

«Руководство Азербайджана подобными провокационными заявлениями просто хочет сорвать процесс, то есть хочет выйти из договоренностей, обострить ситуацию в регионе, чтобы продолжить политику блокады Армении», — сказал Пашинян.

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Ильхам Алиев

20 апреля Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению сказал, что в Баку добьется создания Зангезурского коридора независимо от желания Еревана. «Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет Армения или нет», — сказал он. По словам азербайджанского лидера, если Армения захочет этого, вопрос будет легче решить, а если не захочет — азербайджанская сторона готова будет решить его силой.

В ответ на слова Алиева пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян
сказала, что подобные фразы наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности и раскрывают ложный характер заявлений Азербайджана о мире и примирении.

Позднее руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что слова Алиева — не угроза территориальной целостности Армении. «Президент Азербайджана говорил о реваншизме, который может поднять голову в Армении против Азербайджана, и возможных угрозах нашей территориальной целостности, подчеркнув, что «при обнаружении возможной угрозы она будет уничтожена, так как это — национальная оборона, вопрос национальной безопасности», — отметила она.

Ранее Алиев называл Зангезур (другое название Сюникской области Армении. — РБК) «исторической землей Азербайджана». В МИД Армении указывали, что в достигнутых в ноябре трехсторонних соглашениях нет ничего о создании какого-либо коридора, а Алиев «подобным провокационным заявлением намеренно срывает реализацию трехсторонних заявлений».

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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, начавшегося 27 сентября 2020 года, завершилось в ноябре подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. По его итогам Ереван согласился на передачу нескольких занятых районов Азербайджана и, кроме того, на потерю части Нагорно-Карабахской Республики, в том числе ее культурной столицы Шуши.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев
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