Пашиняна встретили протестами во время поездки на юг Армении
Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в город Мегри, расположенный в Сюникской области на юге страны, сорвали протестующие. Об этом сообщает News.am.
Противники встретили Пашиняна оскорблениями и обвинениями в предательстве. В итоге тот был вынужден покинуть Мегри.
Ранее главу правительства также встретили оскорблениями протестующие из соседнего города Агарака. Между противниками Пашиняна и его охраной завязалась драка, в итоге премьер был вынужден покинуть город в сопровождении силовиков.