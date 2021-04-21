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Протесты в Армении ,  
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Пашиняна встретили протестами во время поездки на юг Армении

Видео: КТО ТЫ? / YouTube
Видео: КТО ТЫ? / YouTube
Video

Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в город Мегри, расположенный в Сюникской области на юге страны, сорвали протестующие. Об этом сообщает News.am.

Противники встретили Пашиняна оскорблениями и обвинениями в предательстве. В итоге тот был вынужден покинуть Мегри.

Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина
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Ранее главу правительства также встретили оскорблениями протестующие из соседнего города Агарака. Между противниками Пашиняна и его охраной завязалась драка, в итоге премьер был вынужден покинуть город в сопровождении силовиков.

Глава общины Агарака Геворг Аракелян пояснил журналистам, что администрацию региона не предупредили заранее о визите премьер-министра. По его словам, местные жители, когда узнали об этом, захотели встретиться с Пашиняном и задать ему свои вопросы. Однако охрана премьера не пропустила горожан к политику, что накалило ситуацию. «Он не отвечал на вопросы людей. Мы <...> очень плохо оцениваем его поведение. <...> Если бы он что-то сказал, он бы успокоил людей, мы бы поняли», — сообщил Аракелян.

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Никол Пашинян (в центре)

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Ранее, во время рабочей поездки премьера в Вайоцдзорскую область Армении, Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе местного жителя. Родственник умершего преградил премьеру дорогу и заявил, что власти не помогали найти тело убитого.

Никол Пашинян Армения протесты
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