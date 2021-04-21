Пашиняна встретили протестами во время поездки на юг Армении

Глава общины Агарака Геворг Аракелян пояснил журналистам, что администрацию региона не предупредили заранее о визите премьер-министра. По его словам, местные жители, когда узнали об этом, захотели встретиться с Пашиняном и задать ему свои вопросы. Однако охрана премьера не пропустила горожан к политику, что накалило ситуацию. «Он не отвечал на вопросы людей. Мы <...> очень плохо оцениваем его поведение. <...> Если бы он что-то сказал, он бы успокоил людей, мы бы поняли», — сообщил Аракелян.

Ранее, во время рабочей поездки премьера в Вайоцдзорскую область Армении, Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе местного жителя. Родственник умершего преградил премьеру дорогу и заявил, что власти не помогали найти тело убитого.