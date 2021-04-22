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Политика ,  
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Глава Туркмении наградил сына «за приумножение в мире славы алабаев»

Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов (Фото: tdh.gov.tm)

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил своему сыну Сердару, который занимает пост вице-премьера и возглавляет Международную ассоциацию «Туркменские алабаи», звание «Заслуженный собаковод Туркменистана». Об этом сообщает Turkmenportal.

По данным издания, в указе главы государства говорится, что этого звания Бердымухамедов удостоен «за большие достижения в годы независимости Туркменистана в деле системного содержания и разведения путем использования достижений современной мировой науки, приумножения в мире славы алабаев», которые являются частью культурного наследия туркменского народа.

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Фото:tdh.gov.tm

Звания «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод» были учреждены в Туркменистане в марте текущего года.

Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки. Наряду с ахалтекинским конем алабай является национальным достоянием Туркмении. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных за границу запрещен.

В 2017 году Бердымухамедов подарил щенка алабая по кличке Верный президенту России Владимиру Путину. Спустя два года щенка алабая получил Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра.

Туркменистан алабай Гурбангулы Бердымухамедов
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