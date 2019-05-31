Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос Медведева о кличке нового питомца лидер Туркмении развел руками, предоставляя право выбора премьер-министру.

Медведеву также передали родословную щенка. «Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа», — прочитал глава российского правительства.

Увидев, как щенок робко подошел к Медведеву и улегся у его ног, Бердымухамедов отметил: «Хозяина нашел уже».