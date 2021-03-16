В Туркменистане учредили звания народного и заслуженного собаководов

Монумент алабаю в Ашхабаде, Туркменистан (Фото: Вячеслав Саркисян / Reuters)

Парламент Туркменистана принял законопроекты о создании почетных званий «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод». Об этом сообщает Turkmenportal.

Соответствующие законы были приняты меджлисом Туркменистана на очередном заседании. Как отметили в туркменском парламенте, сохранение и популяризация в мире историко-культурного наследия являются одним из приоритетов государственной политики.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично утвердил предложенные ему эскизы нагрудных знаков для тех, кто получит эти почетные звания.

Осенью Бердымухамедов принял участие в открытии 15-метрового золотого памятника алабаю, инициатором установки которого тогда выступил сам президент.