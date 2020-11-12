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Политика ,  
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Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедов принял участие в открытии золотого памятника собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Об этом сообщает агентство новостей «Туркменистан Сегодня».

Высота фигуры собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров. Отмечается, что 15-метровый монумент, расположенный на площади диаметром в 36 метров хорошо просматривается со всех сторон и заметен издали.

По данным агентства, инициатором установки памятник выступил сам президент, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

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Памятник президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в Ашхабаде

В 2017 году лидер Туркменистана подарил щенка алабая российскому президенту Владимиру Путину. По словам Бердымухамедова, собаке дали кличку Верный.

В мае 2019 года Бердымухамедов подарил алабая премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Собаке дали кличку Айк.

Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки. Она считается одной из самых древних пород на планете. Наряду с ахалтекинским конем алабай является национальным достоянием Туркменистана. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных за границу запрещен.

Туркменистан Ашхабад алабай памятник
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