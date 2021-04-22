Аналитики оценили стоимость популярных видов шашлыка

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Пикник на компанию из пяти-шести человек с самыми популярными видами шашлыка — из говядины или свинины — обойдется россиянам в 6510 и 5987 руб. соответственно, а самый бюджетный вариант с колбасками на гриле — в 5054 руб. Стоимость популярных шашлычных наборов оценивали аналитики «СберМаркета», исследование есть у РБК.

Стоимость пикника оценивали из расчета по 300–500 г мяса или рыбы на человека, 1 л сока, газировки и салат из овощей на компанию.

Стоимость маринованной говядины составляет 675 рублей за 1 кг, свиной шашлык дешевле — за 1 кг придется отдать 545 руб.

По данным исследования, самый дорогой пикник будет у тех, кто предпочитает филе лосося на гриле, он обойдется примерно в 8003 руб. на то же количество людей (при цене 839 руб. за 500 гр). На втором месте по цене шашлык из телятины — 6936 руб. (На третьем — рыба дорада на гриле (604 рубля за 500 гр).

Среди мясных видов шашлыка самым дорогим будет шашлык из телятины, цена за 1 кг маринованного такого мяса составляет 781 руб. Далее идет говяжий (675 руб.), свиной (545 руб.) и куриный (335 руб.).