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Аналитики оценили стоимость популярных видов шашлыка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пикник на компанию из пяти-шести человек с самыми популярными видами шашлыка — из говядины или свинины — обойдется россиянам в 6510 и 5987 руб. соответственно, а самый бюджетный вариант с колбасками на гриле — в 5054 руб. Стоимость популярных шашлычных наборов оценивали аналитики «СберМаркета», исследование есть у РБК.

Стоимость пикника оценивали из расчета по 300–500 г мяса или рыбы на человека, 1 л сока, газировки и салат из овощей на компанию.

Стоимость маринованной говядины составляет 675 рублей за 1 кг, свиной шашлык дешевле — за 1 кг придется отдать 545 руб.

По данным исследования, самый дорогой пикник будет у тех, кто предпочитает филе лосося на гриле, он обойдется примерно в 8003 руб. на то же количество людей (при цене 839 руб. за 500 гр). На втором месте по цене шашлык из телятины — 6936 руб. (На третьем — рыба дорада на гриле (604 рубля за 500 гр).

Среди мясных видов шашлыка самым дорогим будет шашлык из телятины, цена за 1 кг маринованного такого мяса составляет 781 руб. Далее идет говяжий (675 руб.), свиной (545 руб.) и куриный (335 руб.).

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По данным «СберМаркета», традиционный набор овощей для пикника на природе состоит из огурцов, помидоров, красного перца и репчатого лука. Набор обойдется в 427 руб., в него входит по 1 кг каждого из овощей.

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За классические соусы и специи для шашлыка придется заплатить 175 руб. Из них: кетчуп шашлычный — 65 руб., майонез — 83 руб., специи — 27 руб. Газировка, соки и вода будут стоить в среднем 235 руб. за бутылку, если покупать пятилитровую бутылку обычной воды, литровую бутылку сока и двухлитровую бутылку газированной воды.

Все необходимое для приготовления блюда оборудование обойдется в среднем в 2167 руб. В эту сумму войдут сборный мангал, решетка для гриля и шампуры, одноразовая посуда и салфетки, а также угли, жидкости и спички для розжига.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые требования к разведению костров на дачах. Так, по новым правилам, расстояние между мангалом для шашлыка и ближайшей постройкой на даче должно составлять не менее 5 м, а ближайшие 10 м должны быть очищены от сухостоя.

В прошлом году эксперты оценивали подорожание шашлычного набора в России на 16%. Минимальный набор для пикника стоил 970 руб. на человека. Больше всего тогда подорожали мангалы (плюс 19%) и средства для розжига (плюс 35%).

шашлыки мясопродукты майские праздники «Сбербанк»
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