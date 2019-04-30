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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка. Специалисты советуют не покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. При покупке охлажденного мяса следует обращать внимание на его внешний вид и запах.

«Свежее охлажденное мясо — сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью», — указано в сообщении. Роспотребналзор отмечает, что мясо лучше покупать целым куском, не нужно брать темное мясо так как скорее всего оно окажется старым.

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В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

При покупке в магазине замаринованного шашлыка рекомендуется оценивать не только его внешний вид, но и изучить маркировку. Специалисты советуют выбрать ту продукцию, в которой в качестве консерванта указана лимонная кислота: она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Необходимо также обращать внимание на дату изготовления. Роспотребнадзор указывает, что маринад может храниться не более недели.

Теги: Роспотребн6адзор, майские праздники, шашлыки
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