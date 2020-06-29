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Диетолог сообщила о связи шашлыка и развитием онкологии

При частом употреблении шашлыка может возникнуть риск появления онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, опасность заключается в способе приготовлении блюда на открытом огне. «На него попадает все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний», — заявила Макиша.

При горении жира на шашлыке образуются транс-жиры, которые способны провоцировать раковые заболевания при попадании в организм в большом количестве. Поэтому важно не допускать образования корочки на мясе — вредные соединения способствуют образованию свободных радикалов, которые являются фактором развития онкологии.

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Диетолог отметила, что шашлык можно употреблять в пищу, но не стоит им питаться ежедневно и в больших количествах. Кроме того, совмещение шашлыка с алкоголем может привести к развитию болезней пищеварительной системы.

В начале июня Роскачество составило рейтинг лучших и худших по качеству продуктов. Аутсайдером по безопасности оказался, в том числе, и свиной шашлык — он занял нижние позиции в рейтинге среди мясных продуктов.

Теги: шашлыки, онкология, врач
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