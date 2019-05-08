Эксперты оценили подорожание шашлычного набора в России

Шашлычный набор в России за год подорожал на 16%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания сравнила траты россиян в магазинах и заведениях общепита с 1 по 5 мая с расходами в аналогичный период прошлого года.

«Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%», — говорится в исследовании.

Средний чек при покупке мангалов вырос на 19% и составил 420 руб., шампуры подорожали на 9% — до 145 руб., средства для розжига на 35% — до 85 руб. Порция готового шашлыка подорожала на 13% — до 320 руб., а спрос на него вырос на 6%. Наибольшей популярностью пользуется шашлык из свинины.

Лидерами по затратам на шашлычный набор стали Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Татарстан.