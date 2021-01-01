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В России вступили в силу новые требования к разведению костров на дачах

Расстояние между мангалом для шашлыка и ближайшей постройкой на даче должно составлять не менее пяти метров, а сухие листья можно жечь только в специальной яме или в металлической бочке
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

С 1 января при разведении костров на садовых участках необходимо соблюдать противопожарное расстояние не менее пяти метров до зданий, сооружений и иных построек. Такое требование содержится во вступившем в силу постановлении правительства о мерах противопожарной безопасности.

Требование выдерживать такое расстояние необходимо соблюдать и в том случае, если огонь развели для приготовления шашлыка.

«При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках <...> противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров», — говорится в документе.

Если владельцы дачных участков захотят сжечь сухую траву или листья, им нужно учитывать требования к организации места для разведения огня. Это должна быть яма до 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см или неповрежденная металлическая емкость (бочка, бак) объемом не более 1 куб. м, которую можно целиком накрыть крышкой. Дырявые или прогоревшие баки использовать для этих целей нельзя.

Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания или хозяйственной постройки, не менее чем в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и в 30 метрах — от лиственного леса или отдельных деревьев. Костры нельзя разводить при скорости ветра более 5 м/c, на торфяных почвах, а также при объявлении на территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима.

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Прилегающую к яме для костра территорию надо на 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов, а также отделить сорокасантиметровой противопожарной траншеей. При сжигании сухостоя в закрывающихся бочках или баках траншею можно не копать, зону очистки от горючих материалов сократить до 2 метров, а расстояние до ближайших деревьев — в два раза (25 метров до хвойных деревьев, 15 — до всех остальных).

Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра, а те, кто его развели, должны контролировать процесс горения и тления, а также иметь под рукой средства для тушения пожара. После угасания огня место его разведения нужно засыпать землей или залить водой.

За нарушение новых правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб., а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. руб.

После публикации постановления в начале декабря ряд региональных СМИ опубликовали заметки с сообщениями о запрете на приготовление шашлыков на дачах. Однако позднее в МЧС объяснили, что новые правила не вводят абсолютного запрета на разведение костров и приготовление шашлыков, а уточняют требования к мерам безопасности.

«На своих шести сотках [граждане] вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности», сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев (цитата по «Интерфаксу»).

Также, по его словам, муниципалитеты и органы региональной власти могут установить более жесткие требования на случаи сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды.

Автор
Наталья Демченко
пожароопасность огонь дачи шашлыки
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