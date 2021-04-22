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Бизнес ,  
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Эксперты заявили о создании ИП и микрофирмами в сфере услуг почти 6% ВВП

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В течение трех лет объем рынка услуг, которые оказывают самозанятые, индивидуальные предприниматели и микропредприятия численностью до 15 человек, вырос на 12% и достиг почти 6% ВВП России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито» и агентства Data Insight (есть у РБК).

Если в 2017 году объем этого рынка оценивался в 5,5 трлн руб., то в пандемийном 2020 году он достиг 6,2 трлн руб, что составило 5,8% ВВП. По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн руб.

По данным исследования, в сфере услуг самостоятельно или в компании до 15 человек работает каждый десятый россиянин в возрасте 18-64 лет, за год они выполнили 2,3 млрд заказов. Это меньше, чем в 2017 году (2,4 млрд). Эксперты объяснили снижение числа заказов карантинными ограничениями, которые были введены во втором квартале 2020 года. Однако уже в июне 2020 года, после ослабления карантина, рынок продолжил рост, говорится в исследовании.

Для 86% опрошенных оказание услуг является единственным источником доходов, остальные занимаются этим для подработки, увеличивая свой ежемесячный доход на 20-30%. «Сфера услуг остается прибыльным делом — более половины опрошенных отметили, что могут без особого труда позволить себе даже крупные покупки», — отметили эксперты.

В России сменились категории самозанятых с самым большим оборотом
Экономика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Доля самозанятых среди тех, кто оказывает услуги, составила 33%, еще 29% работают как индивидуальные предприниматели, 9% опрошенных, несмотря на то, что работают в одиночку, зарегистрировали юридическое лицо. Без официального оформления работают примерно треть исполнителей — 29%.

Две трети рынка услуг приходится на пять основных категорий. Лидирует строительство и благоустройство, второе место занимает ремонт жилья, третье — деловые услуги, четвертое и пятое — «перевозки и курьеры» и «красота и здоровье». При этом средний чек выше всего у работ по строительству и благоустройству, а по числу заказов лидирует категория «Перевозки и курьеры».

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Исследование проводилось различными методами: телефонные интервью — 1600 человек, онлайн-опрос и интернет-панели — 1900 человек, онлайн-опрос методом анкетирования по базе пользователей «Авито» — 7930 респондентов. Кроме того, проводились подробные интервью с работающими в сфере услуг как в одиночку, так и в составе микропредприятий.

В сфере услуг работают в основном люди среднего возраста — от 25 до 44 лет, причем за три года среди них стало больше женщин — 40% по сравнению с 34%, по данным исследования 2017 года. Это связано в том числе с распространением удаленных форматов работы и профессий, которые позволяют домохозяйкам и женщинам в декрете работать несколько часов в день. В числе специалистов, которые чаще всего работают удаленно, — IT-специалисты, маркетологи и преподаватели.

Активнее всего сфера услуг развивается в Москве и области, на которые приходится почти треть исполнителей и микробизнеса в сфере услуг, и треть всех заказов. Второе место занимает Приволжский федеральный округ, где меньшее проникновение услуг компенсируется большой численностью населения, третье — Урал.

В феврале 2021 года консалтинговая компания PwC опубликовала результаты исследования труда фрилансеров в России. Оказалось, что 64% из них получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. руб.

По данным PwC, в России основной спрос на фриланс формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн руб. и лишь 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд руб.
 

малый бизнес ВВП сфера услуг
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