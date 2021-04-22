Эксперты заявили о создании ИП и микрофирмами в сфере услуг почти 6% ВВП

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В течение трех лет объем рынка услуг, которые оказывают самозанятые, индивидуальные предприниматели и микропредприятия численностью до 15 человек, вырос на 12% и достиг почти 6% ВВП России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито» и агентства Data Insight (есть у РБК).

Если в 2017 году объем этого рынка оценивался в 5,5 трлн руб., то в пандемийном 2020 году он достиг 6,2 трлн руб, что составило 5,8% ВВП. По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн руб.

По данным исследования, в сфере услуг самостоятельно или в компании до 15 человек работает каждый десятый россиянин в возрасте 18-64 лет, за год они выполнили 2,3 млрд заказов. Это меньше, чем в 2017 году (2,4 млрд). Эксперты объяснили снижение числа заказов карантинными ограничениями, которые были введены во втором квартале 2020 года. Однако уже в июне 2020 года, после ослабления карантина, рынок продолжил рост, говорится в исследовании.

Для 86% опрошенных оказание услуг является единственным источником доходов, остальные занимаются этим для подработки, увеличивая свой ежемесячный доход на 20-30%. «Сфера услуг остается прибыльным делом — более половины опрошенных отметили, что могут без особого труда позволить себе даже крупные покупки», — отметили эксперты.