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Более половины фрилансеров в России зарабатывают до 30 тыс. руб. в месяц

Российский рынок фриланса к 2025 году вырастет в 2,5 раза, до $102 млрд, прогнозирует PwC. Но получить работу в крупной корпорации свободному работнику трудно, основной спрос формируют небольшие фирмы, стремящиеся снизить издержки
Фото: Guillermo Legaria / Getty Images
Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

64% российских фрилансеров получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании PwC (есть у РБК). Статус фрилансера привлекает в основном молодых людей, констатирует PwC. По ее оценке, 73% вольнонаемных не старше 34 лет, еще 25% — это люди в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные.

Фрилансеры — это вольнонаемные, работающие с компаниями на проектной основе и оформляющие свои отношения через договор (в случае России — это привлеченные по договорам гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели или самозанятые), а также сезонные работники.

По данным PwC, в России основной спрос на фриланс формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн руб. и лишь 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд руб.

Почти половина опрошенных PwC специалистов считают, что российский рынок фриланса в среднесрочной перспективе продолжит расти высокими темпами. В 2020 году его размер составил $41 млрд, а прогноз на 2025 год — $102 млрд. Для сравнения: мировой рынок фриланса оценивается в $6,54 трлн, а через пять лет ожидается его рост до $13,84 трлн. По объему рынка фриланса в денежном выражении Россия входит в десятку крупнейших стран, а по темпам роста занимает второе место в мире, уступая лишь США, которые с объемом рынка в $1 трлн лидируют и по абсолютному показателю, показывают данные PwC. В первую пятерку быстрорастущих по этому показателю стран также входят Филиппины, Бангладеш и Великобритания.

«Сейчас готовность к работе с гибкими ресурсами все выше. Руководители крупнейших компаний говорят о проектных и продуктовых подходах в работе, а также об увеличении скорости реализации задач. Для этого необходимо использовать как внутренние, так и внешние ресурсы с ориентацией на гибкую модель занятости», — говорит директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0» «Газпром нефти» Николай Долгов (его слова приводятся в исследовании).

По оценке PwC, главные заказчики услуг фрилансеров — это финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров (по 19% каждый). Доля страховщиков составляет 12%, технологических компаний — 11%.

Самая востребованная экспертиза фрилансеров — это отрасль дизайна и мультимедиа. В долгосрочной перспективе именно на таких специалистов будет спрос, отметили 63% респондентов. 60% назвали сектор IT и программирования, 51% — контента и переводов, 43% — финансы, управление, HR.

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Исследователи PwC при оценках и прогнозах опирались на данные исследований нескольких организаций, включая Национальную гильдию фрилансеров, консалтинговую компанию J’Son&Partners, биржу фриланс-услуг Kwork, Всемирный экономический форум (World Economic Forum) и других. Кроме того, эксперты PwC провели собственный опрос среди экспертов рынка.

Фриланс — это новый каршеринг

Четверть опрошенных российских компаний планирует до 30% работников заместить фрилансерами, показывает анализ PwC, но лишь 43% опрошенных готовы платить фрилансерам больше, чем наемным работникам.

«Существует серьезный дефицит ресурсов во всех нишах, начиная с самых низкоквалифицированных и до опытных профессионалов. Качественные трудовые ресурсы стали очень гибкими и подвижными, и удерживать их сложнее», — отмечает партнер инвестиционной компании Kama Flow Евгений Борисов.

Спрос на фриланс будет расти за счет снижения доли трудоспособного населения и повышения привлекательности работы по запросу, прогнозирует PwC. Дефицит квалифицированных кадров будет только расти — если в 2018 году в России было 77 млн трудоспособных граждан, то к 2025 году их число сократится до 72 млн.

«Рост продолжится с сохранением темпа», — утверждает старший менеджер по макропроектам «Северсталь менеджмент» Александр Булатов. В будущем, по его словам, рынок труда станет «подобным каршерингу». Человек сможет выйти на двухнедельный проект в компанию и сменить ее, если она ему не понравится. Кроме ключевых должностей, большая часть ролей в организациях может быть замещена фрилансерами, прогнозирует Булатов, и крупные международные компании уже массово используют подобные модели.

Но в пандемию россияне изменили отношение к переходу на фриланс, и число желающих перейти на такую работу стало меньше. Если осенью 2019 года на работу без оформления в штат с большой вероятностью были готовы перейти 72% жителей России, то осенью 2020 года — лишь 65%, показал опрос сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Участники опроса отмечали, что главные причины, которые удерживают их от перехода на фриланс, — это отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные выплаты в старости, а также финансовая нестабильность при работе вне штата.

Автор
Татьяна Бочкарёва
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