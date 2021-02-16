Более половины фрилансеров в России зарабатывают до 30 тыс. руб. в месяц

Российский рынок фриланса к 2025 году вырастет в 2,5 раза, до $102 млрд, прогнозирует PwC. Но получить работу в крупной корпорации свободному работнику трудно, основной спрос формируют небольшие фирмы, стремящиеся снизить издержки

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64% российских фрилансеров получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании PwC (есть у РБК). Статус фрилансера привлекает в основном молодых людей, констатирует PwC. По ее оценке, 73% вольнонаемных не старше 34 лет, еще 25% — это люди в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные.

Фрилансеры — это вольнонаемные, работающие с компаниями на проектной основе и оформляющие свои отношения через договор (в случае России — это привлеченные по договорам гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели или самозанятые), а также сезонные работники.

По данным PwC, в России основной спрос на фриланс формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн руб. и лишь 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд руб.

Почти половина опрошенных PwC специалистов считают, что российский рынок фриланса в среднесрочной перспективе продолжит расти высокими темпами. В 2020 году его размер составил $41 млрд, а прогноз на 2025 год — $102 млрд. Для сравнения: мировой рынок фриланса оценивается в $6,54 трлн, а через пять лет ожидается его рост до $13,84 трлн. По объему рынка фриланса в денежном выражении Россия входит в десятку крупнейших стран, а по темпам роста занимает второе место в мире, уступая лишь США, которые с объемом рынка в $1 трлн лидируют и по абсолютному показателю, показывают данные PwC. В первую пятерку быстрорастущих по этому показателю стран также входят Филиппины, Бангладеш и Великобритания.

«Сейчас готовность к работе с гибкими ресурсами все выше. Руководители крупнейших компаний говорят о проектных и продуктовых подходах в работе, а также об увеличении скорости реализации задач. Для этого необходимо использовать как внутренние, так и внешние ресурсы с ориентацией на гибкую модель занятости», — говорит директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0» «Газпром нефти» Николай Долгов (его слова приводятся в исследовании).