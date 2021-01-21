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Экономика ,  
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В России сменились категории самозанятых с самым большим оборотом

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В 2020 году в России у самозанятых с самым большим оборотом продаж появились новые лидеры. Это следует из исследования ЮKassa, которое есть в распоряжении у РБК.

По сравнению с 2019 годом средние обороты самозанятых, торгующих обувью, выросли в 38,4 раза. У продавцов одежды они увеличились в 27,5 раза. Также выросли показатели у лидеров прошлого года — продавцов аудио- и видеоконтента (оборот в 20 раз, число продаж — почти в 21 раз).

У самозанятых, которые специализируются на образовательных услугах, оборот вырос в 11,3 раза, а количество платежей — примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, — в 7,7 и 3,6 раза соответственно.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Больше всего клиенты платили самозанятым, продающим товары для дома и сада, — средний чек составил 3687 руб, что в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. Также вырос этот показатель у тех, кто оказывает рекламные услуги (805 руб., в 3,1 раза), продают еду (1895 руб., в 2,5 раза) и детские товары (883 руб., в два раза).

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости государство усилит поддержку для самозанятых. С 1 января прошлого года для них действует специальный налоговый режим. Налоговая ставка составляет 4% для тех самозанятых, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

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