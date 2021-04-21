Кравцов заявил об отсутствии планов по завершению учебного года досрочно

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ученики в России в этом году не уйдут раньше времени на летние каникулы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Сегодня ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год», — сказал он.

Министр также пообещал, что выпускные вечера в школах в 2021 году пройдут очно, с учетом требований Роспотребнадзора.

В прошлом году Минпросвещения предложило провести выпускные в школах и вузах в онлайн-режиме. Кроме того, из-за угрозы коронавируса сдвигали сроки сдачи ЕГЭ.