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Власти Петербурга не раскрыли, пустят ли выпускников на «Алые паруса»

Ежегодный праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» пройдет 25 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«Проведение праздника в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки», — уточняется в сообщении.

Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»
Общество

В прошлом году из-за угрозы коронавирусной инфекции праздник проводили в телевизионном формате. Специальные трансляции также были организованы в социальных сетях.

Кроме того, было изменено место проведения мероприятия. Его водно-пиротехническая часть проходила не в акватории Невы, а в Финском заливе.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Петербурге выросло до 404 501 человек. 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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