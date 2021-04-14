Власти Петербурга не раскрыли, пустят ли выпускников на «Алые паруса»

Ежегодный праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» пройдет 25 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«Проведение праздника в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки», — уточняется в сообщении.

В прошлом году из-за угрозы коронавирусной инфекции праздник проводили в телевизионном формате. Специальные трансляции также были организованы в социальных сетях.

Кроме того, было изменено место проведения мероприятия. Его водно-пиротехническая часть проходила не в акватории Невы, а в Финском заливе.