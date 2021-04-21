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Кожемяко предложил продлить программу туристического кешбэка до 2024 года

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил продлить в России программу туристического кешбэка до 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», — отметил глава региона.

Кожемяко также предложил развивать систему грантов для общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Еще одной мерой поддержки туризма глава Приморья счел возможность освободить от уплаты НДС сроком до десяти лет предприятия сферы гостеприимства в перспективных, но пока не популярных регионах.

Среди перспективных направлений на Дальнем Востоке, в Поволжье, причерноморских регионах и на Кавказе Кожемяко назвал событийный, сельский и круизный туризм.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце июля 2020 года распорядился выделить 15 млрд руб. на частичную компенсацию средств, потраченных гражданами для покупки туров по России, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Первый этап программы начался в августе 2020-го и продлился неделю. По его итогам туроператоры обратились в правительство с просьбой повторить программу. Второй этап длился с 15 октября по 5 декабря.

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В марте 2021 года правительство выделило еще 2 млрд руб. на проведение третьего этапа. Покупателям вернут 20% от стоимости туров по стране длительностью не менее двух ночей, сумма компенсации не может быть более 20 тыс. руб., а оплатить покупку надо картой «Мир». Сроки и даты поездок, когда будет действовать программа, определяет Ростуризм.

В Ростуризме сообщили РБК, что лидерами по программам туристического кешбэка стали Крым, Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.

Олег Кожемяко Приморье туризм
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