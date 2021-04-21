Кожемяко предложил продлить программу туристического кешбэка до 2024 года

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил продлить в России программу туристического кешбэка до 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», — отметил глава региона.

Кожемяко также предложил развивать систему грантов для общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма.

Еще одной мерой поддержки туризма глава Приморья счел возможность освободить от уплаты НДС сроком до десяти лет предприятия сферы гостеприимства в перспективных, но пока не популярных регионах.