В Росгидромете назвали сроки потепления в Москве

На следующей неделе, 26 апреля, температура в Москве может подняться выше нормы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», — сказал он.

При этом синоптик отметил, что рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит.

«Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим. Про майскую погоду стоит пока забыть и ждать», — добавил специалист.