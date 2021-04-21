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В Росгидромете назвали сроки потепления в Москве

На следующей неделе, 26 апреля, температура в Москве может подняться выше нормы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», — сказал он.

Синоптик пообещал москвичам «рекордный» дождь
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

При этом синоптик отметил, что рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит.

«Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим. Про майскую погоду стоит пока забыть и ждать», — добавил специалист.

В середине апреля в Москве зафиксировали два температурных рекорда подряд. Первый — 13 апреля, когда температура повысилась до 21,2 градуса, второй — 14 апреля, когда была зафиксирована температура плюс 21,5 градуса.

Накануне мэрия Москвы сообщила об ухудшении погоды. По данным властей, до 12:00 21 апреля в столице ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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