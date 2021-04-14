Погода в Москве побила рекорд 59-летней давности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 75,68 (-1,57) Инвестиции, 13:14
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,54 (-1,38) Инвестиции, 13:14
20 глупых вопросов о криптовалюте. Трейдер все объяснил Крипто, 17:29 В ЦИАН назвали подмосковные направления с резким ростом цен на аренду дач Недвижимость, 17:16 Российский режиссер снимет ремейк «Иронии судьбы» для Голливуда Стиль, 17:16 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 17:14 Армения закупит у России 1 млн доз вакцины «Спутник V» Политика, 17:06 Вице-премьер Чехии предложил провести встречу Путина и Байдена в Праге Политика, 17:05 Росздравнадзор заявил об отсутствии случаев тромбоза после «Спутника V» Политика, 17:03 Украина заподозрила Россию в намерениях хранить ядерное оружие в Крыму Политика, 16:59 В США умер осужденный на 150 лет глава крупнейшей финансовой пирамиды Общество, 16:57 Березуцкий объявил уход в «Краснодар» личной просьбой Гончаренко Спорт, 16:54 «Газпром» ускорит переход на выплату половины прибыли в виде дивидендов Инвестиции, 16:51 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 16:45 Максимально бесшовно: как меняются системы онлайн-платежей Pro, 16:45 Глава Прованса и Лазурного Берега сделал предзаказ на «Спутник V» Общество, 16:41
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,65 -0,38% EUR/RUB ₽90,44 -0,36% EUR/USD $1,2 +0,03%
Общество ,  
0 

Погода в Москве побила рекорд 59-летней давности

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве температура поднялась до рекордного с 1962 года значения, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«По данным на 15:00, на метеостанции «ВДНХ» была зафиксирована температура +21,5, что на две десятые выше значения, которое наблюдалось в 1962 году», — сказала она.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура поднялась до отметки +20,8 градуса. Такую же температуру метеорологи зафиксировали в этот день в 1962 году.

«Окончательные данные максимального термометра будут сняты после 21:00 мск, но, по всей видимости, рекорд состоится», — добавил Тишковец.

Днем 13 апреля в Москве был зафиксирован еще один температурный рекорд — температура повысилась до 21,2 градуса, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Этот показатель оказался выше суточного рекорда, удерживающегося с 2008 года, на 0,8 градуса.

В Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в центре Европейской России влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега, а также потоками теплого воздуха с юга. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что вообще апрель — это самый динамичный месяц в году, когда температура увеличивается почти на 10°C.

новости погода Москва рекордная температура «Фобос»
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,65 -0,38% EUR/RUB ₽90,44 -0,36% EUR/USD $1,2 +0,03%
Материалы по теме
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 13 апреля
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в центре Европейской России
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз на лето
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter