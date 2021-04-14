Погода в Москве побила рекорд 59-летней давности

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В Москве температура поднялась до рекордного с 1962 года значения, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«По данным на 15:00, на метеостанции «ВДНХ» была зафиксирована температура +21,5, что на две десятые выше значения, которое наблюдалось в 1962 году», — сказала она.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура поднялась до отметки +20,8 градуса. Такую же температуру метеорологи зафиксировали в этот день в 1962 году.

«Окончательные данные максимального термометра будут сняты после 21:00 мск, но, по всей видимости, рекорд состоится», — добавил Тишковец.

Днем 13 апреля в Москве был зафиксирован еще один температурный рекорд — температура повысилась до 21,2 градуса, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Этот показатель оказался выше суточного рекорда, удерживающегося с 2008 года, на 0,8 градуса.