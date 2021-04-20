Синоптик пообещал москвичам «рекордный» дождь

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Москвичей ждет «рекордный дождь», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Facebook. По его словам, аналогичного погодного явления в столице не было более 70 лет, с 1948 года.

«Из-за балканского циклона «Ятин» с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа», — сказал он.

По его словам, с 15:00 20 апреля до 15:00 21 апреля в столице выпадет до 23 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы апреля. Ночью в Москве пройдут интенсивные дожди вперемешку с мокрым снегом. Погода будет похожа на погоду в октябре: температура понизится до 0 — плюс 5 ночью и плюс 3–8 днем.

«Атмосферное давление резко понизится до 734 мм рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил Тишковец.