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Общество ,  
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В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 13 апреля

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Новый температурный рекорд был зафиксирован днем 13 апреля в Москве, сообщила РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В 13:00 температура повысилась до плюс 21,2 градуса, что уже выше суточного рекорда, удерживающегося с 2008 года, на 0,8 градуса», — сказала она.

По ее словам, при малооблачном небе с южными ветрами в столицу продолжает поступать очень теплый воздух. Температура продолжит повышаться до 17 часов, и окончательное значение суточного максимума будет известно ближе к вечеру.

Однако, по словам метеоролога, в ближайшие дни в регионе произойдет смена одного антициклона на другой, который принесет дожди и понижение температуры, из-за чего уже на следующей неделе ночи в столице станут холоднее. «Похолодает градусов на 6–7», — пояснила она.

Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, говорится в сообщении «Метеовестей», которые ведет центр погоды «Фобос».

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве до четверга будет сохраняться теплая, солнечная и сухая погода, а в среду, 14 апреля, может быть установлен новый температурный рекорд. Он говорил, что температура воздуха в столице может подняться до плюс 22 градусов в дневные часы.

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В Гидрометцентре объясняли аномальное тепло в центре Европейской России влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега, а также потоками теплого воздуха с юга. Там ожидали, что к четвергу (15 апреля) температура превысит средние многолетние значения уже на 8 градусов.

погода Москва Московское метеобюро рекорд новости
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