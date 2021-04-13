В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 13 апреля

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Новый температурный рекорд был зафиксирован днем 13 апреля в Москве, сообщила РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В 13:00 температура повысилась до плюс 21,2 градуса, что уже выше суточного рекорда, удерживающегося с 2008 года, на 0,8 градуса», — сказала она.

По ее словам, при малооблачном небе с южными ветрами в столицу продолжает поступать очень теплый воздух. Температура продолжит повышаться до 17 часов, и окончательное значение суточного максимума будет известно ближе к вечеру.

Однако, по словам метеоролога, в ближайшие дни в регионе произойдет смена одного антициклона на другой, который принесет дожди и понижение температуры, из-за чего уже на следующей неделе ночи в столице станут холоднее. «Похолодает градусов на 6–7», — пояснила она.

Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, говорится в сообщении «Метеовестей», которые ведет центр погоды «Фобос».