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Москвичей предупредили о сильном дожде с мокрым снегом и ветре

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве с середины дня 20 апреля до полудня следующего дня ожидается ухудшение погоды, сообщается на сайте мэра Москвы.

«С 15:00 20 апреля до 12:00 21 апреля в городе ожидается дождь, ночью сильный, местами с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителей столицы предупредили об ухудшении видимости, возможном подтоплении дорог, затруднении движения транспорта и увеличении числа ДТП, потенциальном повреждении линий электропередачи и рекламных конструкций, опасности обрушения деревьев.

Московский департамент транспорта просит водителей быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее синоптики сообщали, что последняя декада апреля будет прохладной. «Преобладающая температура будет не выше 15 градусов», — говорила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Центральную Россию «нагрянет настоящая осень». Причиной похолодания станет балканский циклон, который несет с собой сильные дожди.

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