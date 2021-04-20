Москвичей предупредили о сильном дожде с мокрым снегом и ветре

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве с середины дня 20 апреля до полудня следующего дня ожидается ухудшение погоды, сообщается на сайте мэра Москвы.

«С 15:00 20 апреля до 12:00 21 апреля в городе ожидается дождь, ночью сильный, местами с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителей столицы предупредили об ухудшении видимости, возможном подтоплении дорог, затруднении движения транспорта и увеличении числа ДТП, потенциальном повреждении линий электропередачи и рекламных конструкций, опасности обрушения деревьев.

Московский департамент транспорта просит водителей быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.