Столичные власти объяснили отказ в проведении акции 21 апреля

Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Москвы отказали организаторам в проведении двухчасовой акции на 100 тыс. человек на Манежной площади 21 апреля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения <...> о проведении 21 апреля 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Манежной площади с количеством участников до 100 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

В ведомстве не пояснили, кто именно направил уведомление о проведении мероприятия. В то же время директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес его в реестр иноагентов) Иван Жданов сообщил в своем Telegram-канале, что он вместе с главой сети региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым подал уведомление о проведении такого мероприятия.

В департаменте отметили, что причиной отказа стал действующий в столице запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений <...> не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий», — сообщили в пресс-службе.