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Дело Навального ,  
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Столичные власти объяснили отказ в проведении акции 21 апреля

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Москвы отказали организаторам в проведении двухчасовой акции на 100 тыс. человек на Манежной площади 21 апреля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения <...> о проведении 21 апреля 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Манежной площади с количеством участников до 100 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

В ведомстве не пояснили, кто именно направил уведомление о проведении мероприятия. В то же время директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес его в реестр иноагентов) Иван Жданов сообщил в своем Telegram-канале, что он вместе с главой сети региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым подал уведомление о проведении такого мероприятия.

В департаменте отметили, что причиной отказа стал действующий в столице запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений <...> не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

Также там указали, что граждане, заявленные в уведомлении как организаторы мероприятия, и человек, уполномоченный выполнять функции по его организации и проведению, сейчас находятся за пределами России.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

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Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес его в реестр иноагентов) объявил о новой акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.

Это произошло спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Также в своем видеообращении Жданов и Волков указали на ухудшение состояния здоровья оппозиционера, который отбывает наказание в ИК № 2 во Владимирской области.

В феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве указывали, что оппозиционер не отмечался в инспекции, в том числе когда проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления.

В колонии Навальный начал жаловаться на плохое самочувствие и объявил голодовку, объяснив, что ему отказывают в доступе к медицинской помощи. В свою очередь, в региональном управлении ФСИН утверждали, что оппозиционеру оказывается вся необходимая помощь в соответствии с медицинскими показаниями. 19 апреля ведомство сообщило о переводе Навального из колонии в областную больницу для осужденных.

После несогласованных акций в поддержку Навального правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в отношении его соратников. В частности, обвинения предъявили Волкову и Жданову. 10 февраля суд заочно арестовал Волкова. Он уехал за границу и был объявлен в международный розыск.

Алексей Навальный акция протеста Москва
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