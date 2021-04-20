МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

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Главное управление МВД по Москве призвало граждан не приходить на несанкционированные протестные акции в центре столицы и предупредило об ответственности за участие в них.

«ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. <...> Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в Москве в связи с коронавирусной инфекцией введен режим повышенной готовности, во время которого действуют ограничения, связанные с проведением публичных мероприятий. Кроме того, в МВД предупредили, что акции запланированы вблизи зданий, где расположены органы власти, «что запрещено законом». Также там напомнили о риске заражения COVID-19 в условиях массового скопления людей.

Накануне МВД России выпустило аналогичное предупреждение. Ведомство также призывало не участвовать в несогласованных акциях и напоминало об ответственности за такие действия. В заявлении не уточнялось, о каких именно акциях идет речь, но оно было опубликовано через день после того, как сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали новые митинги.