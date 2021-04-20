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Дело Навального ,  
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МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Главное управление МВД по Москве призвало граждан не приходить на несанкционированные протестные акции в центре столицы и предупредило об ответственности за участие в них.

«ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. <...> Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в Москве в связи с коронавирусной инфекцией введен режим повышенной готовности, во время которого действуют ограничения, связанные с проведением публичных мероприятий. Кроме того, в МВД предупредили, что акции запланированы вблизи зданий, где расположены органы власти, «что запрещено законом». Также там напомнили о риске заражения COVID-19 в условиях массового скопления людей.

МВД призвало не посещать площади в местах проведения акций за Навального
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Накануне МВД России выпустило аналогичное предупреждение. Ведомство также призывало не участвовать в несогласованных акциях и напоминало об ответственности за такие действия. В заявлении не уточнялось, о каких именно акциях идет речь, но оно было опубликовано через день после того, как сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали новые митинги.

Также 19 апреля главное управление МВД по Санкт-Петербургу попросило граждан «воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес его в реестр иноагентов) объявил о новой акции протеста в поддержку Навального 21 апреля. Сторонники оппозиционера решили не дожидаться, когда наберется 500 тыс. желающих участвовать в митинге, поскольку «события развиваются слишком стремительно».

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Это произошло спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Также в своем видеообращении директор ФБК Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков указали на ухудшение состояния здоровья Навального, который отбывает наказание в ИК № 2 во Владимирской области.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января и был задержан в аэропорту. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве заявили, что Навальный не отмечался в инспекции, в том числе когда проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления.

Навального переведут из колонии в больницу для осужденных
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Сотрудник ФСИН РФ у исправительной колонии общего режима №2, где отбывает наказание Алексей Навальный

В колонии Навальный жаловался на плохое самочувствие, в частности на боли в спине и ноге. 31 марта он объявил голодовку, объяснив, что ему отказывают в доступе к медицинской помощи. В свою очередь в региональном управлении ФСИН утверждали, что оппозиционеру оказывается вся необходимая помощь в соответствии с медицинскими показаниями. 19 апреля ведомство сообщило, что Навального переводят из колонии в областную больницу для осужденных.

После задержания и суда над Навальным в российских городах прошли несанкционированные акции протеста. По данным правозащитников, на митингах 23 и 31 января, а также 2 февраля были задержаны свыше 10 тыс. человек. Против участников и организаторов акций завели более 90 уголовных дел, сообщали в МВД.

МВД Москва Санкт-Петербург Алексей Навальный несанкционированная акция
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