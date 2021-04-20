Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих

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Государственная дума России в третьем чтении одобрила законы о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство для государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«Третье, окончательное чтение прошли президентские инициативы, подготовленные в развитие поправок к Конституции России», — говорится в сообщении.

Первый из принятых законов уточняет положения отдельных законодательных актов, предусматривающих ограничения для госслужащих, имеющих двойное гражданство. Второй закон направлен на изменение Трудового кодекса, в котором будет прописан данный запрет для обеспечивающего персонала госорганов.

В описании к законопроектам уточняется, что они были подготовлены в связи с принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», предусматривающего в том числе запрет для госслужащих иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.