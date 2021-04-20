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Поправки в Конституцию ,  
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Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума России в третьем чтении одобрила законы о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство для государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«Третье, окончательное чтение прошли президентские инициативы, подготовленные в развитие поправок к Конституции России», — говорится в сообщении.

Первый из принятых законов уточняет положения отдельных законодательных актов, предусматривающих ограничения для госслужащих, имеющих двойное гражданство. Второй закон направлен на изменение Трудового кодекса, в котором будет прописан данный запрет для обеспечивающего персонала госорганов.

В описании к законопроектам уточняется, что они были подготовлены в связи с принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», предусматривающего в том числе запрет для госслужащих иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.

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В конце ноября 2020 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников. Так, лица с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране не смогут занимать должности, предусматривающие допуск к гостайне.

Кроме того, законопроектами уточняются нормы, обязывающие государственных и муниципальных служащих извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней.

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Одновременно с этим поправки предлагалось внести в ряд других законов, запрещающих брать людей с двойным гражданством или ВНЖ и без гражданства России на службу в органы госохраны, Следственный комитет, органы внутренних дел, Счетную палату и таможенные органы.

Новые законопроекты подготовлены в связи с поправками к Конституции России. Изменения в Основной закон Путин огласил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Уже 20 января президент внес законопроект в Госдуму.

Поправки были вынесены на всероссийское голосование, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020-го, одним пакетом. Явка составила 67,97%. По данным Центризбиркома, нововведения поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%.

Госдума двойное гражданство Конституция госслужащие
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