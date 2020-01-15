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Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников. Об этом президент заявил, выступая перед Федеральным собранием 15 января. Трансляцию вел телеканал РБК.

По словам главы государства, иностранным гражданством, а также видом на жительство, не должны обладать главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства и его заместители, министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи.

Также во время своего послания Федеральному собранию Владимир Путин потребовал провести в России голосование по предложенному им пакету изменений в Конституцию. Президент сообщил, что поправки касаются изменений политической системы, а также деятельности трех ветвей власти.

Среди предложенных им изменений — закрепление в Конституции статуса и роли Госсовета, право Госдумы назначать премьера, вице-премьера и федеральных министров, а также предложение наделить Конституционный суд правом проверять конституционность законопроектов до того, как их подпишет глава государства.

Теги: Владимир Путин, Послание президента к Федеральному Собранию
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