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ЦИК отказалась искать двойное гражданство у депутатов Госдумы

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Центризбирком России не будет искать двойное гражданство у депутатов Госдумы. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM». По ее словам, в 2016 году ЦИК не нашла двойного гражданства у кандидатов в депутаты в Госдуму, а проверять действующих депутатов у ЦИК нет полномочий.

«Что же касается действующих депутатов, мы не знаем, что за эти четыре года произошло, это не в нашей компетенции. У нас есть другие ведомства, для этого надо проверить какие-то международные договоры по обмену информацией о гражданстве. Но это точно не к нам», — объяснила Памфилова.

По ее словам, ЦИК направляет запросы в налоговую службу и в миграционную службу, в МВД. «Собираем все данные, в том числе те, которые связаны с гражданством», — сказала она Однако, по ее словам, кандидат в депутаты прежде всего сам несет ответственность за достоверность данных, которые он сообщает.

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Фото: Phil Noble / Reuters

Проверить, есть ли у депутатов двойное гражданство, ранее поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после этого с соответствующим запросом в ЦИК обратились комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

В 2006 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает иметь двойное гражданство президенту России, председателю Счетной палаты, его заместителям и аудиторам, губернаторам, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, а также депутатам законодательных собраний субъектов России.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Государственная Дума, двойное гражданство
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