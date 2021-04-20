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НАК назвал число предотвращенных в 2020 году терактов в России

Фото: НАК
Фото: НАК

В России в 2020 году предотвратили 44 теракта. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает ТАСС.

«В прошлом году на стадии подготовки пресечено 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — отметил он.

Кулягин добавил, что в 2020 году были уничтожены более 50 боевиков и пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также уничтожено 156 тайников с оружием.

Бортников предупредил об угрозе двойных терактов
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Александр Бортников

По его словам, в 2020 году Росфинмониторинг пресек 184 канала финансирования терроризма и заблокировал активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на сумму свыше 57 млн руб., передает «Интерфакс».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что в 2020 году в России удалось предотвратить 41 теракт.

15 апреля Бортников предупредил об увеличении угрозы двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются приезда сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку.

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По данным МВД России, в стране число зарегистрированных преступлений террористического характера выросло на 13,8% за январь—февраль 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин сообщал, что за 2019 год в России предотвратили 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.

НАК Россия теракты
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