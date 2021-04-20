НАК назвал число предотвращенных в 2020 году терактов в России

Фото: НАК

В России в 2020 году предотвратили 44 теракта. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает ТАСС.

«В прошлом году на стадии подготовки пресечено 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — отметил он.

Кулягин добавил, что в 2020 году были уничтожены более 50 боевиков и пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также уничтожено 156 тайников с оружием.

По его словам, в 2020 году Росфинмониторинг пресек 184 канала финансирования терроризма и заблокировал активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на сумму свыше 57 млн руб., передает «Интерфакс».