Российские спецслужбы в 2020 году предотвратили 41 теракт

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В России за 2020 год удалось предотвратить 41 теракт, за это же время был пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Об этом сообщил на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников.

«На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт», — уточнил он.

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