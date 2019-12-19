Путин назвал число предотвращенных терактов в России в 2019 году

С начала 2019 года в России были предотвращены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности. Стенограмма его слов опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа специальных служб позволила добиться ощутимых успехов в обеспечении безопасности России», — отметил президент. Путин поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил сотрудников спецслужб за профессионализм.

День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.

Как заявил в октябре глава ФСБ Александр Бортников, США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны. Он отметил, что подобный обмен информацией происходит не впервые, а страны не прекращали контакты по вопросам антитеррористической направленности. Бортников сказал, что таким образом США предупреждали Москву о готовящемся теракте в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году, а Россия оказывала помощь в расследовании взрыва на Бостонском марафоне.