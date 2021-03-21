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В России число связанных с терроризмом преступлений выросло почти на 14%

В России число зарегистрированных преступлений террористического характера выросло на 13,8% за январь—февраль 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных МВД, сообщает ТАСС. В указанный период зарегистрировано 362 преступления, связанных с терроризмом.

Преступлений экстремистского характера за первые два месяца этого года выявлено 149, что на 12,9% больше, чем годом ранее.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 33 совершены в этом году — на 13,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них четыре пресечено во время подготовки. 13 преступлений из общего числа совершено против россиян или интересов страны за рубежом.

В декабре 2020 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба предотвратила за год 41 теракт и пресекла деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. В прошлом году были ликвидированы 49 преступников, задержаны 198 боевиков и 591 их пособник.

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