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Бортников предупредил об угрозе двойных терактов

Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

В Федеральной службе безопасности России ФСБ зафиксировали увеличение угрозы двойных терактов. Об этом заявил директор спецслужбы Александр Бортников в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает «РИА Новости».

«Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются подрыва сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку», — пояснил Бортников.

Патрушев предупредил об угрозе терактов со стороны диверсантов с Украины
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Николай Патрушев

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на территории Украины созданы центры для подготовки диверсионно-разведывательных формирований, которые могут быть нацелены на совершение терактов в России и других государств.

В начале апреля ФСБ сообщила о задержании в Симферополе двоих исламистов, которые, по данным спецслужбы, планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений. После теракта мужчины планировали через Украину и Турцию прибыть в Сирию, а после вступить в ряды боевиков. При обыске дома у задержанных нашли взрывчатку и компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК.

ФСБ Россия Александр Бортников теракт
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