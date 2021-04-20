Посол Болгарии прибыл в МИД России

Атанас Крыстин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Посол Болгарии Атанас Крыстин прибыл в МИД России на фоне «шпионского скандала» и возможного ответа на высылку российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, дипломат прошел в ведомство, отказавшись от комментариев.

В марте болгарские власти решили выслать двоих российских дипломатов после шпионского скандала, в ходе которого в Софии объявили о разоблачении сети российских агентов.

Незадолго до этого генеральная прокуратура Болгарии сообщила, что в стране действовала группа завербованных российской разведкой агентов, среди которых были действующие и бывшие сотрудники разведки и Министерства обороны. Всего по делу проходят шестеро подозреваемых. МИД Болгарии заявил о предполагаемых связях задержанных с посольством России.