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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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В суде Гааги исключили вынесение приговора по делу MH17 в 2021 году

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boieng 777 (рейс MH17) в Донецкой области до конца 2021 года. Об этом заявила судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф в интервью «РИА Новости».

«В этом году суд не планирует вынесения приговоров», — отметила она, добавив, что на 2021 год запланировано несколько блоков слушаний, которые продлятся до 2022 года.

Кнайф добавила, что 7 июня суд планирует начать рассмотрение дела по существу. Предположительно в сентябре родственники жертв смогут реализовать право обратиться к суду.

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Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. По версии следствия, Boieng 777 был сбит ракетой из системы «Бук», принадлежавшей российской стороне.

Сейчас по делу об авиакатастрофе проходят бывший глава разведки самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, экс-заместитель главы разведки Олег Пулатов, сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко.

Сторона защиты ранее предлагала рассмотреть альтернативные версии крушения: что самолет сбил истребитель или что ракету запустили из зенитного комплекса украинской армии. Суд Гааги отказался их рассматривать.

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Россия не раз отвергала все обвинения в причастности к авиакатастрофе. В июне 2019 года российский президент Владимир Путин отмечал, что Москву не устраивают выводы международного следствия, а западные эксперты не прислушиваются к российской версии.

Согласно версии российских властей, сбившая Boeing 777 ракета была предназначена для «Бука», но после выпуска ее передали воинской части в Украинской ССР, откуда она уже не вывозилась. 

суд MH17 приговор
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