В суде Гааги исключили вынесение приговора по делу MH17 в 2021 году

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Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boieng 777 (рейс MH17) в Донецкой области до конца 2021 года. Об этом заявила судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф в интервью «РИА Новости».

«В этом году суд не планирует вынесения приговоров», — отметила она, добавив, что на 2021 год запланировано несколько блоков слушаний, которые продлятся до 2022 года.

Кнайф добавила, что 7 июня суд планирует начать рассмотрение дела по существу. Предположительно в сентябре родственники жертв смогут реализовать право обратиться к суду.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. По версии следствия, Boieng 777 был сбит ракетой из системы «Бук», принадлежавшей российской стороне.