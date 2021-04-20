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Эксперты оценят состояние пострадавшего дома в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Эксперты обследуют дом в селе Маргуша Нижегородской области, где произошел пожар и обрушение конструкций, и дадут заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня экспертная организация проведет обследование конструкций дома, чтобы дать заключение относительно возможности его дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы первого подъезда в сопровождении спасателей могут попасть в уцелевшие квартиры, чтобы забрать документы, деньги и вещи первой необходимости. Однако жителей второго, разрушенного подъезда пустят в здание только после того, как удастся снять угрозу обрушения конструкций.

В пресс-службе добавили, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома.

Завалы разбирают около 100 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и работников Приволжского поискового спасательного отряда.

После взрыва в Нижегородской области задержали сотрудников газовой службы
Общество
Фото:ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне вечером в региональном главке МЧС сообщили, что в трехэтажном доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, в результате которого частично обрушились второй и третий этажи, были разрушены четыре квартиры. Также в здании начался пожар.

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Как сообщили РБК в ГУ МЧС, в результате взрыва газа пострадали семь человек. В региональном минздраве уточнили, что в Дальнеконстантиновскую центральную районную больницу доставили четверых детей, в том числе двухмесячную девочку, которую обнаружили под завалами. У младенца диагностировали ссадины, а также ушибы верхних конечностей туловища и ушиб грудной клетки.

Позже в МЧС сообщили, что под завалами также обнаружили тело погибшего ребенка 2021 года рождения.

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По последним данным СК, в результате происшествия погиб трехмесячный ребенок, еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов дома пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Утром в СК сообщили о задержании двух сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. В день, когда произошел взрыв, они выполняли работы по обслуживанию дома.

обрушение дома Нижегородская область взрыв газа новости
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