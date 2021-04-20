Эксперты оценят состояние пострадавшего дома в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Эксперты обследуют дом в селе Маргуша Нижегородской области, где произошел пожар и обрушение конструкций, и дадут заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня экспертная организация проведет обследование конструкций дома, чтобы дать заключение относительно возможности его дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы первого подъезда в сопровождении спасателей могут попасть в уцелевшие квартиры, чтобы забрать документы, деньги и вещи первой необходимости. Однако жителей второго, разрушенного подъезда пустят в здание только после того, как удастся снять угрозу обрушения конструкций.

В пресс-службе добавили, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома.

Завалы разбирают около 100 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и работников Приволжского поискового спасательного отряда.