Тело ребенка нашли после взрыва газа в Нижегородской области

Тело ребенка найдено под завалами трехэтажного дома в Нижегородской области, в котором произошел взрыв газа, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«В 2:25 на месте происшествия обнаружено тело погибшего ребенка 2021 года рождения», — сказал он.

Газ взорвался накануне вечером в жилом доме в селе Маргуша. В результате обрушилась часть перекрытий второго и третьего этажей. Четыре квартиры оказались разрушенными. Пострадали восемь человек, уточнили в МЧС. Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов ранее сообщал, что в больницу доставили восемь человек, в том числе четырех детей. В министерстве здравоохранения области рассказали РБК, что среди госпитализированных детей — двухмесячная девочка, которую извлекли из-под завалов.

После взрыва газа возник пожар. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Горела кровля, огнем было охвачено 900 кв.м., говорили в МЧС. Более 30 человек самостоятельно эвакуировались.