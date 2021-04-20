СК возбудил дело после взрыва газа в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в трехэтажном доме в Нижегородской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным СК, вечером 19 апреля в жилом доме, расположенном в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, «произошло разрушение конструкций». В результате обрушилась часть перекрытий второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома.

Дело возбуждено по ст. 238 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ЧП.