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СК возбудил дело после взрыва газа в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в трехэтажном доме в Нижегородской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным СК, вечером 19 апреля в жилом доме, расположенном в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, «произошло разрушение конструкций». В результате обрушилась часть перекрытий второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома.

Дело возбуждено по ст. 238 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ЧП.

Младенца вытащили из-под завалов после взрыва в Нижегородской области
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В результате взрыва газа в селе Маргуша, по данным Главного управления МЧС по региону, пострадали семь человек. По данным заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, госпитализированы восемь человек, в том числе четверо детей. В министерстве здравоохранения сообщили РБК, что среди госпитализированных детей — двухмесячная девочка, которую извлекли из-под завалов. Более 30 человек смогли самостоятельно покинуть дом.

После взрыва возник пожар. Загорелась кровля здания, огнем охвачено 900 кв.м., уточнили в МЧС.

В экстренных службах «РИА Новости» причиной взрыва назвали утечку газа. Утечка произошла из-за неисправного газового оборудования в квартире на третьем этаже, сообщает агентство.

Нижегородская область взрыв газа уголовное дело
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