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Младенца вытащили из-под завалов после взрыва в Нижегородской области

Двухмесячную девочку извлекли из-под завалов после взрыва газа в трехэтажном доме в Нижегородской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Ее госпитализировали.

У младенца диагностировали ссадины, а также ушибы верхних конечностей туловища и ушиб грудной клетки.

Всего, по данным МЧС, в результате взрыва в селе Маргуша пострадали семь человек. В минздраве сообщили, что в больницу доставили четырех детей из одной семьи, в том числе извлеченного из-под завалов ребенка.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что госпитализированы восемь человек, в том числе четверо детей. У одного из взрослых врачи диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму, у троих из детей — ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины и ушибы грудной клетки. Один ребенок не получил травм. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

МЧС сообщило о семи пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области
Общество
Фото:МЧС России / ТАСС

Накануне вечером в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, в результате обрушилась часть перекрытий второго и третьего этажей. Четыре квартиры разрушены. По данным Главного управления МЧС по региону, здание самостоятельно покинул 31 человек.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщили ТАСС в экстренных службах. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает об утечке газа из-за неисправного оборудования в квартире на третьем этаже.

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После взрыва возник пожар. Загорелась кровля дома, огнем охвачено 900 кв.м., уточнили в МЧС. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 237 человек и 50 единиц техники.

Прокуратура начала проверку в связи с происшествием в селе Маргуша.

новости Нижегородская область взрыв газа
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