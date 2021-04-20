Младенца вытащили из-под завалов после взрыва в Нижегородской области

Двухмесячную девочку извлекли из-под завалов после взрыва газа в трехэтажном доме в Нижегородской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Ее госпитализировали.

У младенца диагностировали ссадины, а также ушибы верхних конечностей туловища и ушиб грудной клетки.

Всего, по данным МЧС, в результате взрыва в селе Маргуша пострадали семь человек. В минздраве сообщили, что в больницу доставили четырех детей из одной семьи, в том числе извлеченного из-под завалов ребенка.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что госпитализированы восемь человек, в том числе четверо детей. У одного из взрослых врачи диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму, у троих из детей — ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины и ушибы грудной клетки. Один ребенок не получил травм. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести.