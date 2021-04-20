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Политика ,  
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Трамп оценил свои взаимоотношения с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что он нравился российскому лидеру Владимиру Путину, и это было взаимно. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему», — сказал Трамп. По его словам, «это хорошо, а не плохо».

В сентябре прошлого года Трамп также заявил, что не видит ничего плохого в нормальных отношениях с Путиным. Тогда он отмечал, что его все время заставляют обсуждать Россию вместо других внешнеполитических проблем.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

В то же время незадолго до президентских выборах в США осенью 2020 года Трамп предположил, что Путин предпочел бы видеть кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена следующим президентом страны.

После победы Трампа на президентских выборах 2016 года Демократическая партия США заподозрила его в сговоре с Москвой. Расследовавшая этот вопрос комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера связей между Трампом и Россией не обнаружила.

Дональд Трамп Владимир Путин США
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