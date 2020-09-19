Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании Общество, 06:39 Трамп заявил об отсутствии проблемы в хороших отношениях с Путиным Политика, 05:52 Болсонару назвал самоизоляцию во время пандемии проявлением слабости Политика, 05:48 В Париже задержали мужчину за попытку взобраться на башню Монпарнас Общество, 04:48 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 04:13 Организаторы «Евровидения» назвали четыре сценария проведения конкурса Общество, 04:10 Блумберг и Трамп обсудили в Twitter будущее место работы президента США Политика, 04:04 В Атлантике образовался тропический шторм «Бета» Общество, 02:51 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 02:15 На Украине предупредили об исчезновении госмедицины в ближайшие три года Общество, 01:38 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 01:04 На Украине назвали сроки завершения войны на Донбассе Политика, 00:46 В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального Политика, 00:44 «Артек» назвал фейком сообщения о вспышке COVID-19 в лагере Общество, 00:36
Политика ,  
0 

Трамп заявил об отсутствии проблемы в хороших отношениях с Путиным

По словам Трампа, его все время заставляют обсуждать Россию вместо других внешнеполитических проблем

Президент США на предвыборном митинге в Миннесоте (трансляцию которого вел телеканал Fox News) заявил, что не видит ничего плохого в нормальных отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

«Вчера мы обсуждали Россию, Россию, Россию. Да я больше Обамы санкций ввел. Я Германию от них защищал. Германия платит им миллиарды долларов за энергоносители, а я их защищаю», - сказал он.

«Если я общаюсь с КНДР, то проблем нет. Мы не хотим терять наших солдат. Но как только я общаюсь с Путиным, начинаются жалобы, что я с ним налаживаю отношения. А что, разве это плохо? ФБР все время утверждает, что они вмешиваются в наши выборы. Россия, Россия, Россия… Я их спрашиваю, а что насчет Китая, Ирана или Северной Кореи? Но они все время говорят о России, звонят мне по поводу России», - пожаловался Трамп.

Ранее американский президент не раз говорил о том, что именно он наиболее жестко противостоял России. Например, 29 июня он высказал мнение, что при Бараке Обаме «Москва сильно переиграла Вашингтон».

После победы Трампа на президентских выборах Демократическая партия США заподозрила его в сговоре с Россией. Расследовавшая этот вопрос комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера связей между Трампом и Москвой не обнаружила.

Автор
Артем Филипенок
Дональд Трамп Владимир Путин
Материалы по теме
Блумберг и Трамп обсудили в Twitter будущее место работы президента США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter