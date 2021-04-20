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Политика ,  
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Трамп заявил о серьезном отношении к идее участия в президентских выборах

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Видео также опубликовано на YouTube.

«Вот что я скажу: я отношусь к этому (к идее участия в следующих президентских выборах. — РБК) со всей серьезностью. Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом, слишком рано», — сказал Трамп.

При этом бывший глава Белого дома отметил, что до момента новых выборов еще «очень далеко», однако у него сохраняется высокий уровень поддержки. По словам Трампа, его поддержка даже выросла с тех пор, как он перестал быть президентом, поскольку все увидели, как в стране растут налоги и как люди теряют работу. Он добавил, что, не находясь более на посту лидера США, он больше всего скучает по помощи людям, ради которых и пошел в президенты.

Трамп также рассказал, что у республиканцев есть «очень большие шансы» победить в сенате. Экс-президент готов поддержать республиканских кандидатов, потому что, по его словам, «почти каждый, кого он поддерживает, побеждает».

Трамп заявил о победе республиканца на выборах президента в 2024 году
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В марте экс-президент уже заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году. Тогда он комментировал скандал, связанный с принцом Гарри и Меган Маркл, которая якобы рассматривала возможность участия в выборах президента от партии демократов. «Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться», — сказал тогда Трамп.

Сразу после поражения на президентских выборах в декабре этого года Трамп допустил свою возможность побороться за этот пост в 2024-м. «Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал экс-президент.

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13 февраля сенат США проголосовал против импичмента Дональду Трампу, который мог бы лишить его возможности баллотироваться на новый срок. Тогда против него выдвинули обвинения в подстрекательстве к протестам, которые прошли у Капитолия 6 января. В этот день несогласные с итогами выборов президента взяли здание штурмом.

По итогам акции протеста власти США завели минимум 25 дел о внутреннем терроризме. У задержанных тогда нашли огнестрельные орудия и взрывчатку, а Трампа обвинили в «разжигании мятежа».

Через несколько дней Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Дональд Трамп США выборы президент
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